Подготовлены предложения по внесению изменений в устав ГСПК «Большой»

Предложения рабочей группы, созданной распоряжением председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета от 31 января 2020 года № 19-р, по тексту устава ГСПК «Большой»

1. Дополнить Устав пунктом 1.12. следующего содержания

1.12. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Кооператива вызвана членами Кооператива и не членами Кооператива собственниками имущества или другими лицами, в том числе председателем Кооператива, то на таких лиц при недостаточности имущества Кооператива возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Основание: статья 11 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротства) от 13.07.2012 г. № 415-3.

2. Внести изменения в пункт 2.8. Устава

Существующая редакция: «Члены Кооператива имеют право возводить гаражи в соответствии с решением Общего собрания о выделении определенного места каждому члену Кооператива и утвержденным архитектурным проектом или утвержденной частью строительного проекта с учетом требований законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов соблюдая при этом права других членов Кооператива. Реконструкция гаража возможна только с согласия всех собственников сопредельных гаражей и наличием разрешительной документации.».

Предлагается пункт 2.8. Устава изложить в следующей редакции: «Члены Кооператива имеют право возводить гаражи в соответствии с решением Общего собрания о выделении определенного места каждому члену Кооператива и утвержденным архитектурным проектом или утвержденной частью строительного проекта с учетом требований законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов, соблюдая при этом права других членов Кооператива. Реконструкция гаража возможна только при наличии разрешительной документации.»

Основание: пункт 16 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 года № 43 (далее-Положение)

3. Внести изменения в пункт 2 12 Устава

Существующая редакция: «Понесенные Кооперативом убытки при осуществлении его деятельности покрываются за счет дополнительных взносов членов Кооператива в соответствии с решением Общего собрания (Собрания уполномоченных). Члены Кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного бухгалтерского баланса (при ведении учета в книге учета доходов и расходов — в течение 3 месяцев со дня окончания финансового года) покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этом обязанности Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов».

Предлагается пункт 2.12. Устава изложить в следующей редакции: «Понесенные Кооперативом убытки при осуществлении его деятельности покрываются за счет дополнительных взносов членов Кооператива в соответствии с решением Общего собрания (Собрания уполномоченных)».

Основание: пункт 17 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденною Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 года № 43

4. Пункт 2.17. Устава исключить.

Существующая редакция: «Установить время для строительства гаража, равное двадцати месяцам со дня разрешительных процедур, выданных вновь принятому члену кооператива »

Основание: пункт 16 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 года № 43

5. Внести изменения в пункт 2.18 Устава

Существующая редакция: «Работа с обращениями граждан и юридическими лицами ведётся в соответствии с действующим законодательством Право на получение справок со стороны правления Кооператива имеют только члены Кооператива. На момент обращения они не должны иметь задолженностей по уплате всех видов взносов, установленных в Кооперативе.»

Предлагается пункт 2.18 изложить в следующей редакции: «Работа с обращениями граждан и юридическими лицами ведётся в соответствии с действующим законодательством».

Основание: ограничиваются права собственников гаражей находящихся на территории кооператива и членов кооператива на обращение за справкой предусмотренные пунктов 31 16 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 года № 43

6. Внести изменение в пункт 3.6.Устава

Существующая редакция: «Вступительный взнос должен быть внесен членами Кооператива в течение 1 месяца с даты подачи письменного заявления о вступлении в члены Кооператива. В случае, если вступительный взнос не будет оплачен в течение месячного срока, то решение правления кооператива о приеме заявителя в члены кооператива становится недействительным, а прием — несостоявшимся. Денежные средства, полученные от заявителя в счет частичной оплаты вступительного взноса, возвращаются в десятидневный срок».

Предлагается пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «Вступительный взнос должен быть внесен учредителями — членами Кооператива в течение 1 месяца со дня государственной регистрации Кооператива, иными членами Кооператива — в течение одного месяца с даты подачи письменного заявления о вступлении в члены Кооператива.»

Основание: пункт 23 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Данная трактовка не применима к приему в члены кооператива. Невнесенне вступительного взноса является основанием для исключения из членов кооператива.

7. Внести изменения в пункт 3.14.Устава

Существующая редакция. «Лица, названные в п. 3.12 Устава, осуществляют права, установленные в подп.4.1.3-4.1 5 п.4.1, п.4.2 Устава, а также несут обязанности, определенные в подп.4.3.1, 4.3.5 и 4.3.6 п.4.3 Устава.

В случае отказа этих лиц от заключения в соответствии с п.3.13 Устава с Кооперативом договора о порядке пользования объектами общего пользования Кооператива они лишаются права пользования данными объектами, а Кооператив имеет право обратиться в суд для понуждения к заключению указанного договора и (или) взыскания с таких лиц платы за пользование объектами общего пользования Кооператива в размере, установленном Общим собранием (Собранием уполномоченных).

Установить размер платы за пользование объектами общего пользования Кооператива в 4-х (четырёх) кратном размере членских взносов членов Кооператива.

Предлагается во второй части пункта 3.14 цифры «3.13» заменить на цифры «3.12».

Примечание: неправильно применена ссылка на пункт.

8. Внести изменения в подпункт 3.17.2 Устава

Существующая редакция: «лицо, к которому перешло право собственности на гараж от члена Кооператива становится членом Кооператива с даты его регистрации председателем правления Кооператива письменного заявления о вступлении в члены Кооператива и в этом случае принятие решения Общим собранием (Собранием уполномоченных) о приёме его в члены Кооператива не требуется »

Предлагается подпункт 3.17.2 Устава изложить в следующей редакции: «лицо, к которому перешло право собственности на гараж от члена Кооператива становится членом Кооператива с даты подачи письменного заявления о вступлении в члены Кооператива.

В случае наличия оснований для отказа в приеме в члены Кооператива, председатель правления в месячный срок обязан известить заявителя в письменном виде о наличии таких оснований.»

Основание: подпункт 5.4.6. Устава ГСП «Большой» и пункт 43 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Нарушены полномочия председателя кооператива. Прием в члены кооператива относится к исключительной компетенции общего собрания.

9. Подпункт 3.17.3. Устава исключить

Существующая редакция: «в случае, если вступительный взнос не будет оплачен в течение срока, указанного в п.п. 7.1.1. Устава Кооператива в полном объеме, то регистрация председателем правления о приеме заявителя в члены Кооператива становится недействительным, а прием — несостоявшимся. Денежные средства, полученные от заявителя в счет частичной оплаты вступительного взноса, возвращаются в десятидневный срок».

Основание: подпункт 3.17.1. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Вступительный взнос оплачивается при подаче заявления согласно подпункту 3.17.1. Устава ГСПК «Большой»

10. Внести изменения в подпункт 3.18.1 Устава .

Существующая редакция: «член Кооператива считается исключённым из состава членов Кооператива по основаниям п.п. 3.8 1-3 8.3. с момента подачи заявления в правление кооператива»

Предлагается подпункт 3.18.1 изложить в следующей редакции: «член Кооператива исключается из Кооператива по основаниям п.п. 3.8.1-3.8.3. с даты подачи заявления».

Основание: подпункты 5.4.6. 4.1.8. Устава ГСПК «Большой» пункт 32 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43 .

Примечание: Для исключения из членов Кооператива необходимо решение общего собрания.

11. Внести изменение в подпункт 3.18.2 Устава.

Существующая редакция: «член Кооператива считается исключённым из состава членов Кооператива по основаниям п.п. 3.8.5.-3.8.7. в соответствии с законодательством, по п. 3.11. с момента принятия решения Общего собрания (Собрания уполномоченных).»

Предлагается подпункт 3.18.2 изложить в следующей редакции: «член Кооператива исключается из состава Кооператива по основаниям п.п. 3.8.5.-3.8.7. в соответствии с законодательством.»

Основание: подпункт 5.4.6. Устава ГСПК «Большой».

Примечание: Для исключения из членов Кооператива необходимо решение общего собрания.

12. Подпункты 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12 исключить.

Существующая редакция: «4 3.9 не реже 2-раз в год производить сверку расчетов потреблённой элетроэнергии путём предоставления фотографии показаний прибора учёта электроэнергии в бухгалтерию кооператива. В случае невозможности произвести фотографию сверку показаний фиксировать штатными работниками кооператива. В случае потребления более 100 кВт-часов при одновременном платеже сверку показаний данным членам кооператива производить ежеквартально;

4.3 10 в письменной форме уведомить Правление Кооператива об изменении адреса проживания, номера телефона, отсутствии по месту жительства более 3 ( трёх) месяцев и других обстоятельствах, препятствующих установлению с ним контакта Такой член Кооператива не вправе ссылаться на неполучение извещений ГСПК, как обстоятельство, препятствующее надлежащему исполнению его обязательств перед Кооперативом.

Направление извещений по известному ГСПК адресу признать надлежащим уведомлением независимо от причин отсутствия члена Кооператива по этому адресу;

4.3.11. в целях соблюдения интересов Кооператива и членов Кооператива в безопасном содержании их собственности в Кооперативе и реализации мер противодействия экстремистской деятельности, обеспечить свободный доступ председателю Кооператива, членам правления



Кооператива и (или) уполномоченным правлением Кооператива лицам в гараж для проверки государственных технических, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил содержания гаража, а также снятия показании приборов учёта счетчиков электроэнергии;

4 3.12. после уведомления в устном или письменном виде о наступлении права на оформление гаража в собственность произвести регистрацию недвижимого имущества в сроки согласно действующего законодательства »

Основание: пункт 32 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденною Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: положением определен исчерпывающий перечень обязанностей членов кооператива.

13. Внести изменение в пункт 5.8 Устава.

Существующая редакция: «Уполномоченные избираются (переизбираются) на Общем собрании членов Кооператива по земельным участкам, из которых был сформирован Кооператив и на которых присутствуют более 2/3 от общего числа членов Кооператива Уполномоченные могут избираться не менее чем от пяти и не более чем от сорока членов кооператива Состав земельных участков утверждается правлением Кооператива. В случае отсутствия кворума уполномоченный считается избранным, за которого проголосовали все члены Кооператива единогласно на правомочном Общем собрании членов Кооператива земельного участка»

Предлагается пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции: «Уполномоченные избираются (переизбираются) на собраниях, проводимых в группах по избранию (переизбранию) уполномоченных (далее — группы) не менее чем от пяти и не более чем от сорока членов Кооператива. Поименный состав групп, охватывающий всех членов Кооператива, утверждается правлением Кооператива. Каждая группа вправе избрать одного уполномоченного из числа ее членов. Общее представительство уполномоченных должно соответствовать количественному составу из расчета по одному уполномоченному от каждых двадцати членов Кооператива.»

Основание: пункт 35 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. Л» 43.

Примечание: Не определена общая норма представительства (собрания уполномоченных). Нарушен порядок принятия решения в случае отсутствия кворума.

14. Дополнить Устав ГСПК «Большой» пунктом 5.10.следующего содержания: «В случае, указанном в 5.8. настоящего Устава, избрание (переизбрание) уполномоченных производится путем голосования членов Кооператива, входящих в соответствующую группу.

Собрание группы является правомочным, если на нем присутствуют члены группы, обладающие в совокупности более чем двумя третями голосов от общего их количества голосов членов этой группы.

При проведении собрания группы из числа членов Кооператива, входящих в соответствующую группу, избираются руководитель собрания, который ведет это собрание, и секретарь собрания, который ведет протокол собрания.

Решение собрания группы считается принятым, если за него подано более половины голосов присутствовавших на собрании членов этой группы.

Результаты голосования отражаются в протоколе собрания группы, которым подписывается руководителем и секретарем этого собрания и не позднее трех дней, следующих за днем проведения собрания, передается в правление для обобщения результатов голосования и формирования общего списка уполномоченных Кооператива. Протоколы собраний групп хранятся в делах Кооператива постоянно.»

Основание: пункт 351 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Согласно пункта 5.8. Устава ГСПК «Большой» избран второй способ избрания уполномоченных.

Далее по тексту изменить нумерацию в случае принятия вышеуказанного пункта.

15. Внести изменение в пункт 5.10 Устава

Существующая редакция: «Общее собрание (Собрание уполномоченных) созывается правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания (Собрания уполномоченных) проводятся по решению правления, по предложению местного исполнительного и распорядительного органа, по письменному требованию ревизора или членов Кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества Такое предложение или требование должно включать предполагаемую повестку дня Общего собрания (Собрания уполномоченных) и причины их побудившие для принятия решения правлением кооператива по созыву внеочередного общего собрания (Собрания уполномоченных).»

Предлагается пункт 5.10 изложить в следующей редакции: «Общее собрание (Собрание уполномоченных) созывается правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания (Собрания уполномоченных) проводятся по решению правления, по предложению местного исполнительного и распорядительного органа, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) или членов Кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества. Такое предложение или требование должно включать предполагаемую повестку дня Общего собрания (Собрания уполномоченных).»

Основание: пункт 38 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Указаны требования причин, которые не требуются по законодательству.

16. Внести изменения в пункт 5.11 Устава

Существующая редакция: «Правление обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания (Собрания уполномоченных) в течение 7 дней со дня получения предложения местного исполнительного и распорядительного органа, требования ревизора или членов кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества».

Предлагается пункт 5.11 Устава изложить в следующей редакции: «Правление обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания (Собрания уполномоченных) в течение 7 дней со дня получения предложения местного исполнительного и распорядительного органа, требования ревизионной комиссии (ревизора) или членов кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества.»

Основание: подпункт 5.4.9. пункт 6.1. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Указан только ревизор.

17. Подпункт 5.18.3. Устава исключить.

Существующая редакция: «право решающего голоса член Кооператива по п.п. 4.1.1. приобретает после решения о принятии его в члены Кооператива на общем собрании Кооператива»

Основание: пункт 3.17. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Данный пункт не может быть применен, т.к. членом Кооператива становятся только после принятия решения Общего собрания о приеме в члены Кооператива.

18. Подпункт 5.18.4. Устава исключить.

Существующая редакция: «член Кооператива, имеющий задолженности перед Кооперативом по всем видам взносов, вправе присутствовать на общем собрании членов Кооператива без права участия в голосовании по вопросам повестки дня »

Основание: подпункт .4.1.1. Устава ГСПК «Большой», пункт 31 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Данный пункт не может быть применен, т.к. ограничиваются права члена Кооператива.

19. Внести изменение в пункт 5.22. Устава.

Существующая редакция: «На Собрании уполномоченных вправе присутствовать члены Кооператива, не являющиеся уполномоченными, без права участия в голосовании по вопросам повестки дня, за исключением выборных органов Кооператива, которые имеют количество голосов, равное сумме собственных голосов и голосов членов Кооператива при наличии от них доверенностей, удостоверенных в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь либо председателем правления Кооператива.»

Предлагается пункт 5.22. изложить в следующей редакции: «На Собрании уполномоченных вправе присутствовать члены Кооператива, не являющиеся уполномоченными, без права участия в голосовании по вопросам повестки дня».

Основание: пункт 41 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: смешиваются общее собрание и собрание уполномоченных.

20. Внести изменение в пункт 5.35. Устава

Существующая редакция: «Правление Кооператива избирается Общим собранием (Собранием уполномоченных) из числа членов Кооператива в количестве не менее 3 человек сроком на 3 года только при очном голосовании. Членами правления Кооператива не могут быть ревизор, уполномоченные Кооператива »

Предлагается пункт 5.35. Устава изложить в следующей редакции: «Правление Кооператива избирается Общим собранием (Собранием уполномоченных) из числа членов Кооператива в количестве не менее 3 человек сроком на 3 года только при очном голосовании. Членами правления Кооператива не могут быть члены ревизионной комиссии (ревизор), уполномоченные Кооператива.».

Основание: подпункт 5.4.9. пункт 6.1. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Указан только ревизор.

21. Внести изменения в пункт 5.36. Устава.

Существующая редакция: «Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления Кооператива может быть вынесен на обсуждение Общего собрания (Собрания уполномоченных) по предложению местного исполнительного и распорядительного органа, по письменному требованию ревизора или членов Кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества».

Предлагается пункт 5.36 Устава изложить в следующей редакции: «Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления Кооператива может быть вынесен на обсуждение Общего собрания (Собрания уполномоченных) по предложению местного исполнительного и распорядительного органа, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) или членов Кооператива, обладающих в совокупности не менее чем 1/4 голосов от общего их количества.»

Основание: подпункт 5.4.9. пункт 6.1. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Указан только ревизор.

22. Внести изменения в подпункт 5.38 2. Устава.

Существующая редакция: «организация учета членов Кооператива, в том числе состава уполномоченных, имущества Кооператива, в том числе денежных средств Кооператива, его доходов и расходов»

Предлагается подпункт 5.38.2. изложить в следующей редакции: «организация учета членов Кооператива, в том числе состава групп и состава уполномоченных, учета имущества Кооператива, в том числе денежных средств Кооператива, его доходов и расходов»

Основание: третий абзац пункта 48 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

23. Внести изменение в пункт 5.40. Устава.

Существующая редакция: «Решения правления Кооператива принимаются простым большинством голосов В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя правления Кооператива.»

Предлагается пункт 5.40 изложить в следующей редакции: «Решения правления Кооператива принимаются простым большинством голосов.»

Основание: пункт 49 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

24. Внести изменения в пункт 5.42. Устава.

Существующая редакция: «Деятельностью правления Кооператива руководит председатель, избираемый на 3 года из членов Кооператива или лиц, не являющихся его членами только при очном голосовании. В случае, если имеется лишь один кандидат на избрание председателем правления Кооператива решение Общего собрания может приниматься посредством проведения заочного голосования путём опроса.»

Предлагается пункт 5.42. изложить в следующей редакции: «Деятельностью правления Кооператива руководит председатель, избираемый на 3 года из членов Кооператива или лиц, не являющихся его членами.»

Основание: пункт 50 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

25. Дополнить Устав пунктом 5.45. следующего содержания: «Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя правления (переизбрании) может быть вынесен на обсуждение общего собрания (собрания уполномоченных) по предложению местного исполнительного и распорядительного органа, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора), или членов кооператива, обладающих в совокупности не менее чем одной четвертью голосов от общего их количества, или не менее двух третей членов правления.»

Основание: пункт 52 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: по тексту изменить нумерацию в случае принятия вышеуказанного пункта.

26. Пункты 5.47, 5.48, 5 49 Устава исключить.

Существующая редакция: «5.47 Оплату бухгалтеру кооператива установить 3Л от оплаты председателя правления Должностной оклад председателю правления кооператива установить в размере 0,ЗБВ с каждого гаража, принадлежащего члену кооператива или собственнику, у которого заключён договор с ГСПК «Большой» о пользовании инфраструктурой кооператива Ежегодно по состоянию на 01.01. издавать приказ по кооперативу.

5.48 Для премирования работников правления Кооператива и ревизионной комиссии установить, что в год исполнения ими своих обязанностей освободить их на этот период от уплаты членских взносов.

5.49. Для стимулирования работников Кооператива, членов правления Кооператива, ревизионной комиссии, членов Кооператива, а также иных лиц создаётся фонд стимулирования из расчёта 40 процентов возвращённых средств задолженности за предыдущие годы В случае, если размер недоимки составит менее 12-кратного месячного оклада председателя правления Кооператива, то фонд стимулирования формируется в размере 20 процентов членских взносов за год».

Основание: подпункт 5.4.14. Устава ГСПК «Большой»

Примечание: пункты 5.47-5.49. не относится к уставной деятельности кооператива, а отнесены к компетенции общего собрания согласно подпункту 5.4.14. Устава.

27. Пункт 5.50 Устава исключить

Существующая редакция: «Решение Общего собрания (Собрания уполномоченных), принятое с нарушением требований настоящего Устава и иного законодательства и нарушающее права и (или) законные интересы члена (бывшего члена) Кооператива, может быть обжаловано в суде членом (бывшим членом) Кооператива в течение одного месяца со дня принятии такого решения».

Основание: статья 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Примечание: Нарушен срок исковой давности, который не может быть менее 3-хлет.

28. Внести изменение пункт 7.1. Устава:

Существующая редакция: «Для обеспечения деятельности Кооператива его члены уплачивают следующие взносы:»

Предлагается пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Для обеспечения деятельности Кооператива его члены уплачивают вступительный, паевой (при финансировании строительства самим кооперативом), членский, целевой и дополнительный взносы.»

Основание: пункт 59 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Конкретизировать виды взносов.

29. Подпункты 7.1.1-7.1.5 исключить и дополнить пункт 1.9. Устава

Существующая редакция: «7.1.1. вступительный взнос- денежная сумма, вносимая гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при вступлении в члены Кооператива и направляемая на покрытие расходов, связанных с его деятельностью в течении месячного срока;

7.1.2 паевой взнос- денежные средства, единовременно или периодически вносимые Кооперативу его членом на финансирование строительства гаражей (при финансировании строительства самим Кооперативом);

7.1.3 членский взнос — денежные средства, периодически вносимые членом Кооператива на цели, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, в том числе на оплату труда штатных работников, вознаграждение членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), иных лиц и другие нужды Кооператива ежегодно.

7 1.4. целевой взнос — денежные средства, вносимые членом Кооператива на основании решения Общего собрания (Собрания уполномоченных) для дополнительного финансирования ремонтно-хозяйственных работ, а также мероприятий, утвержденных Общим собранием (Собранием уполномоченных);

7.1.5. дополнительный взнос- денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие убытков Кооператива »

Предлагается подпункты 7.1.1.-7.1.5 исключить и дополнить пункт 1.9. пунктами в следующей редакции: «вступительный взнос — денежная сумма, вносимая гражданином, юридическим липом, индивидуальным предпринимателем при вступлении в члены Кооператива и направляемая на покрытие расходов, связанных с его деятельностью;

дополнительный взнос- денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие убытков Кооператива;

паевой взнос — денежные средства, единовременно или периодически вносимые Кооперативу его членом на финансирование строительства гаражей (при финансировании строительства самим Кооперативом);

целевой взнос — денежные средства, вносимые членом Кооператива на основании решения Общего собрания (Собрания уполномоченных) для дополнительного финансирования ремонтно-хозяйственных работ, а также мероприятий, утвержденных Общим собранием (Собранием уполномоченных);

членский взнос — денежные средства, периодически вносимые членом Кооператива на цели, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, в том числе на оплату труда штатных работников, вознаграждение членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), иных лиц и другие нужды Кооператива.»

Основание: пункт 1. Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Определение терминов взносов необходимо отразить в пункте 1.9. «термины и определения».

30. Подпункт 7.1.6. Устава исключить

Существующая редакция: «компенсационный взнос — плата для собственника (владельца) гаража, не являющегося членом кооператива и находящегося на земельном участке ГСПК «Большой» за пользование инфраструктурой кооператива в размере, равном согласно третьего абзаца п.3.14 Устава (в 4-х кратном размере), который должен быть уплачен не позднее срока (до 1 апреля текущего года), установленного п 7 8 Устава для члена кооператива».

Основание: Положение о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Не предусмотренный законодательством вид взноса.

31. Внести изменение в пункт 7 8 Устава

Существующая редакция: «Размеры уплаты членских взносов должны быть уплачены не позднее 1 апреля текущего года. В случае обращения члена Кооператива в правление Кооператива о предоставлении отсрочки платежа, их размер и оплата может разбиваться помесячно или поквартально согласно заявлению, но должны быть уплачены до конца текущего года.»

Предлагается пункт 7.8. изложить в следующей редакции: «Вступительный взнос уплачивается в месячный срок с даты подачи письменного заявления о вступлении в члены Кооператива. Размеры уплаты других членских взносов должны быть уплачены не позднее 1 апреля календарного года. В случае обращения члена Кооператива в правление Кооператива о предоставлении отсрочки платежа, их размер и оплата может разбиваться помесячно или поквартально согласно заявлению, но должны быть уплачены до конца календарного года.»

Основание: и.23 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Требуется корректировка сроков уплаты взносов.

32. Исключить пункт 7.13 Устава:

Существующая редакция: «7.13. Размер вступительных взносов в Кооперативе установить:

7.13.1 равным 0,75 базовой величины при регистрации перехода права собственности на гараж от члена Кооператива,

7.13.2 равным членским взносам членов кооператива за три последних года для собственников гаражей гаражного массива, находящихся на территории ГСПК «Большой», вступающих в члены кооператива;

7.13.3 равным 20 базовых величин при строительстве нового гаража »

Основание: пункт 60 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43.

Примечание: Размеры вступительных взносов отнесены к компетенции общего собрания и не отнесены к уставной деятельности. К уставной деятельности отнесены только сроки уплаты. Исходя их определения вступительного взноса «денежная сумма, вносимая гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при вступлении в члены Кооператива и направляемая на покрытие расходов, связанных с его деятельностью». Данные суммы не могут быть определены в базовых величинах, поскольку зависят от величины расходов в кооперативе.

33. Исключить пункт 7.14. Устава.

Существующая редакция: «Установить за подключение (повторное подключение) пользователя электроэнергией к источникам питания Кооператива целевой взнос равный 1 базовой величине».

Основание: пункт 60 Положения за создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 №43.

Примечание: Размер целевых взносов отнесен к компетенции общего собрания и не отнесен к уставной деятельности. К уставной деятельности отнесены только сроки уплаты. Исходя из определения целевого взноса «денежные средства, вносимые членом Кооператива на основании решения Общего собрания (Собрания уполномоченных) для дополнительного финансирования ремонтно-хозяйственных работ, а также мероприятий, утвержденных Общим собранием (Собранием уполномоченных)». Данные суммы не могут быть определены в базовых величинах, поскольку зависят от величины расходов в кооперативе.

34. Внести изменения в пункт 8.12 Устава.

Существующая редакция: » При ликвидации Кооператива имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между членами Кооператива в порядке, определяемом решением Общего собрания».

Предлагается пункт 8.12 Устава изложить в следующей редакции: «При ликвидации Кооператива имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между членами Кооператива в порядке, определяемом Уставом».

Основание: пункт 68 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008г. №43.

35. Исключить главу 9 Устава.

Существующая редакция: «9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА»

9.1. Член Кооператива отвечает за надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние гаража, находящимся в собственности (владении) члена Кооператива и несет административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь за нарушения в сферах пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

9.2. За несвоевременное внесение членских взносов и земельного налога (после 31 марта текущего года), а также всех взносов, установленных в Кооперативе, установить пеню в размере 0,5% (пять десятых процента) на сумму задолженности за каждый день просрочки платежа, но не свыше двух кратного размера суммы задолженности.

9.3. В случае неуплаты членом Кооператива взносов в течение 2-х и более месяцев подряд с даты наступления сроков уплаты, а также в случае совершения иных нарушений, перечисленных в п. 3.9 Устава, правление Кооператива выносит данному лицу письменное предупреждение , в котором устанавливается срок для устранения этих нарушений.

Если после получения предупреждения член Кооператива не принял мер по устранению допущенных нарушений в установленный в этом предупреждении срок, правление Кооператива вправе принять решение об отключении подачи электроэнергии в гараж такому члену Кооператива до выполнения им обязанностей в полном объеме.

9.5. За несвоевременное внесение компенсационного взноса (после 31 марта текущего года) установить пеню в размере 0,5% (пять десятых процента) на сумму задолженности ха каждый день просрочки платежа, но не свше двух кратного размера суммы задолженности».

9.6. Установить дополнительные взносы для членов кооператива , гаражи которых находятся на земельных участках ГСПК «Большой», в результате которых кооператив понес убытки в размере понесенных убытков кооперативом».

Основание: глава 4 Устава ГСПК «Большой»

Примечание: Ответственность граждан и юридических лиц определяется законодательством РБ. У членов кооперативов имеются обязанности, отраженные в главе 4 настоящего Указа.

ВЫВОДЫ комиссии: