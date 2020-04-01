Прибавка за выходные

В Беларуси на сегодняшний день проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным официального телеграм-канала Минздрава, продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции.

На настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

