Прибывающие в Беларусь отправятся на двухнедельный карантин

Постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Документом установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь: должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции).

Однако данные действия не распространяются на: