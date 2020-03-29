Прибывающие в Беларусь отправятся на двухнедельный карантин

Постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
Документом установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь: должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции).
Однако данные действия не распространяются на:
- сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей;
- глав и членов официальных делегаций;
- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;
- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возвращения к месту жительства.