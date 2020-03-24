Профсоюзный правовой прием пройдет в Лунинце

В рамках взаимодействия прокуратуры Лунинецкого района и Лунинецкого районного объединения профсоюзов в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся 26 марта 2020 года состоится правовой прием по вопросам контрактной системы найма, сроков выплаты заработной платы, отпусков, соблюдению коллективных договоров и соглашений, а также по вопросам приема и увольнения, охраны труда и иным трудовым вопросам.

Прием проведут:

Гумен Алина Александровна — главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси;

Гапон Игорь Иванович — председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов.

Время приема:

09.00. – 11.00 — УО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» г. Лунинец, ул. Чапаева, д. 56.

11.15 – 13.15 — здание Лунинецкого райисполкома каб. 503 – Лунинецкое районное объединение профсоюзов.

Предварительная запись по телефону 8(01647)-3-26-63.



