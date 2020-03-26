Рецепты доставят на дом. Но не всем

В целях предотвращения распространения инфекции среди населения районная поликлиника временно изменила работу до особого распоряжения. Беседуем с заместителем главного врача УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Эдуардом Конопацким:

— Что делать, если человек заболел?

— В случае повышения температуры, появления кашля, затрудненного дыхания и заложенности носа, нужно остаться дома и позвонить в регистратуру: взрослую — 4-75-25 и 4-76-25, детскую — 4-70-97 и 4-76 -61. Необходимо рассказать, что волнует, и медики посоветуют дальнейшие действия. Для приема таких пациентов в поликлинике и педиатрическом отделении организованы отдельные кабинеты. Они расположены с обратной стороны зданий. Медицинскую карту амбулаторного больного из регистратуры доставят на прием специалисты. Подчеркну, что самостоятельно обращаться в регистратуру не надо. Также стоит приходить в средствах индивидуальной защиты (маска).

— Можно ли сейчас в поликлинике планово обследоваться?

— Нет. Прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторных и инструментальных исследований в плановом порядке взрослыми и детьми временно отменено. Это значит, что сделать рентгенофлюорографию, ЭКГ-диагностику и маммографию сейчас нельзя. Приостановлена ​​работа отделения дневного пребывания — так называемого стационара. Не удастся сейчас попасть на периодические медосмотры (кроме работников, связанных с безопасностью движения на железнодорожном транспорте).

— Как выписать лекарства пациенту с хроническим заболеванием?

— Если человек (старше 60 лет, имеет онкологическое заболевание или инвалидность) нуждается в новых рецептах на препараты, которые он принимает постоянно и которые ранее были назначены врачом, следует оставить свои контакты по телефонам: 2-77-11 и 2-76-90. Медработник сам организует выписку и доставку рецептов на дом. Гражданам старше 60 лет, в случае ухудшения самочувствия опять-таки рекомендую позвонить в регистратуру или участковому терапевту. В течение рабочего дня специалисты согласуют время визита домой.

— Как оформить выписку из медицинских документов?

— Надо оставить заявку на интернет-сайте нашей больницы — lncrb.by, позвонить в доврачебный кабинет поликлиники — 2-76-90 или на номер 2-77-11. Выписку, которая предоставляется в течение 5 дней, дадут при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

— Какие ограничения касаются будущих матерей, жителей сельских населенных пунктов?

— В женской консультации временно отменены лекции в школах для беременных. Плановые визиты к акушер-гинекологам определяются в часы наименьшего посещения пациентов. Что касается сельских жителей, то они по всем вопросам должны обращаться к медработникам своих врачебных амбулаторий.

Регистратура Телефоны Время работы Поликлиника 4-75-25, 4-76-25 Пн.-пт. — с 7.30 до 20.00;

сб. — с 8.00 до 18.00;

вс. — выходной Педиатрическое отделение 4-70-97, 4-76-61 Пн.-пт. — с 7.30 до 20.00;

сб. — с 8.00 до 18.00;

вс. — выходной Женская консультация 4-70-98 Пн.-пт. — с 7.30 до 20.00;

сб. — с 8.00 до 15.00;

вс. — выходной

Телефоны для регистрации обращений по поводу выписки рецептов для продолжения лечения и оформления медицинских выписок:

2-77-11 — ежедневно с 8.00 до 20.00 (суббота и воскресенье — выходные), 2-76-90 — по будням с 7.30 до 20.00 (в субботу — с 8.00 до 15.00, воскресенье — выходной).

