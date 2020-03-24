Семен ждет нашей помощи

Житель Витебска Семен Новиков тяжело болеет: ДЦП, спастическая диплегия, выраженный гиперкинетический синдром. И это далеко не весь перечень диагнозов, с которыми он живёт и борется вот уже 10 лет.
В настоящее время юному белорусу необходим специализированное кресло-коляска с комплектующими (общая стоимость — 1290 евро). Просим откликнуться всех хороших людей. Банковский счет, открытый в филиале №400 Гродненское областное управление ОАО «АСБ» Беларусбанк «, г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5, УНП 591029371, БИК AKBBBY21400, благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000, центр помощи Вера.
Можно воспользоваться системой «Расчет» (ЕРИП), последовательно выбирая пункты:
— благотворительность;
— общественные объединения;
— помощь детям, взрослым;
— Центр помощи «Вера»;
— сумма.
К услугам абонентов мобильной связи life 🙂 или МТС — SMS-пожертвование. Для его следует отправить сообщение на номер 553: 1222 пробел Семен пробел сумма (например, 1222 Семен 1 *). Спасибо всем неравнодушным жителям Лунинетчины! Пусть ваше добро вернется во много раз больше!
Антонина Мисюкевич, директор центра помощи «Вера».