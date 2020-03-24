Семен ждет нашей помощи

Житель Витебска Семен Новиков тяжело болеет: ДЦП, спастическая диплегия, выраженный гиперкинетический синдром. И это далеко не весь перечень диагнозов, с которыми он живёт и борется вот уже 10 лет.



В настоящее время юному белорусу необходим специализированное кресло-коляска с комплектующими (общая стоимость — 1290 евро). Просим откликнуться всех хороших людей. Банковский счет, открытый в филиале №400 Гродненское областное управление ОАО «АСБ» Беларусбанк «, г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5, УНП 591029371, БИК AKBBBY21400, благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000, центр помощи Вера.

Можно воспользоваться системой «Расчет» (ЕРИП), последовательно выбирая пункты:

— благотворительность;

— общественные объединения;

— помощь детям, взрослым;

— Центр помощи «Вера»;

— сумма.

К услугам абонентов мобильной связи life 🙂 или МТС — SMS-пожертвование. Для его следует отправить сообщение на номер 553: 1222 пробел Семен пробел сумма (например, 1222 Семен 1 *). Спасибо всем неравнодушным жителям Лунинетчины! Пусть ваше добро вернется во много раз больше!



Антонина Мисюкевич, директор центра помощи «Вера».