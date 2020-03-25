Соцслужба поможет инвалидам и пожилым с доставкой продуктов и лекарств

Работники социальной службы могут доставить продукты и лекарства одиноким пожилым гражданам и инвалидам Лунинетчины.



По словам начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирины Семенченко, здесь готовы оказать помощь по доставке продуктов питания и лекарств. Конечно, только с согласия и за счет средств самих одиноких пожилых граждан и инвалидов. В настоящее время, когда всех тревожит распространение инфекции, эту категорию населения призывают минимизировать посещение мест массового скопления людей. По всем вопросам можно обращаться по телефону 3-39-36 ежедневно с 9.00 до 18.00.