Сотрудники РОЧС провели рейд в Чучевичском и Бостынском сельсоветах

20 марта работники Лунинецкого районного отдела по ЧС провели рейд по профилактике ЧС фактов выжигания сухой растительности и разведения костров в запрещенных местах на территории Лунинецкого района.

Маршрут движения – территории Чучевичского и Бостыского сельских Советов.

Мобильная группа не только осуществляла визуальную проверку мест, где по вине беспечности граждан может возникнуть пожар, но и провели профилактическую работу с населением. В ходе рейда случаи сжигания мусора на придомовых территориях частных подворий были, в том числе при сжигании сухой растительности, за что к домовладельцам были применены меры административной ответственности.

Наводя порядок на своих подворьях, приусадебных участках, не все задумываются над тем, к каким последствиям может привести сжигание мусора и сухой травы. Бесконтрольно выжигая сухую траву вдоль дорог, на частных подворьях, не все осознают, что подвергают опасности имущество и жизнь других людей.

Встречаясь с жителями деревень, спасатели в очередной раз напомнили гражданам о том, что в частном секторе мусор нужно вывозить в специально отведенное место. Если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить возможность возникновения пожара. Место для кострища следует выбирать подальше от зданий, леса или скирд соломы, окопать его по кругу. Необходимо постоянно следить за огнём и под рукой иметь лопату, огнетушитель или ведро с водой. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, а пламя постоянно контролировать. Рядом должны быть огнетушитель, емкость с водой и лопата. Если же сжигание мусора вышло из под контроля, и вы понимаете, что самостоятельно не справитесь, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112.

.