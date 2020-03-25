В Беларуси число зараженных коронавирусом выросло до 86

По состоянию на 25 марта выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов, тесты которых ранее дали положительный результат на COVID-19. В ходе наблюдения и лечения у них получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.

Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Тем временем несмотря на меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, число зараженных во всем мире продолжает быстро расти: за последние шесть дней оно практически удвоилось и превысило 403 тыс. человек, вирус проник в более чем 150 государств.

А вот в Китае эпидемиологическая обстановка улучшилась настолько, что власти сочли возможным приступить к отмене действовавшего два месяца карантина в провинции Хубэй. За истекшие сутки в стране зафиксировано всего 47 новых случаев инфицирования, причем все они являются завозными.