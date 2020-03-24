В Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на коронавирус

В Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«На сегодня в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. Напомним, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении», — рассказали в ведомстве.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси — от 15 до 49 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано максимальное количество случаев. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — три года, он был в контакте с мамой.

БелТА