В Беларуси зарегистрированы новые случаи коронавируса

По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными, 12 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Начиная с конца января более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19.