В работе Лунинецкой поликлиники произошли изменения

В целях предупреждения распространения инфекции среди населения, Лунинецкая поликлиника временно меняет свою работу до особого распоряжения.

Что делать, если у Вас симптомы ОРИ и повышенная температура?

Если Вы заболели и у Вас повысилась температура, кашель, затруднённое дыхание, заложенность носа, то оставайтесь дома и позвоните в регистратуру (регистратура для взрослых 47525 и 47625, регистратура педиатрического отделения Лунинецкой поликлиники 47097 и 47661).Сообщите медицинскому работнику, что Вас беспокоит и Вам скажут дальнейшие Ваши действия.

В Лунинецкой поликлинике и в педиатрическом отделении поликлиники организованы отдельные кабинеты для приёма взрослых и детей с повышенной температурой и симптомами острой респираторной инфекции. Вход в кабинет в Лунинецкой поликлинике с обратной стороны, рядом с кабинетом нарколога (на двери имеется вывеска); в педиатрическом отделении – с обратной стороны здания. Ваша медицинская карта амбулаторного больного из регистратуры будет доставлена на приём медицинскими работниками. Самостоятельно в регистратуру обращаться не надо. На приём приходить в средствах индивидуальной защиты (маска).

Можно ли сейчас пройти плановое обследование в поликлинике?

Прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторных и инструментальных исследований в плановом порядке как взрослых так и детей, в том числе рентгенфлюорографическое обследование, ЭКГ, маммография, временно отменяется. Приостановлена работа отделения дневного пребывания.

Плановое прохождение периодических медицинских осмотров (кроме работников связанных с безопасностью движения на железнодорожном транспорте) временно останавливается.

Как выписать лекарство пациенту с хроническим заболеванием?

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарства для постоянного приёма, ранее назначенные врачом, позвоните по телефонам 27711, 27690 и оставьте свои контакты. С вами свяжется медицинский работник, который организуtт выписку и доставку рецептов на дом.

Если Вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру или вашему врачу терапевту. В течение рабочего дня с вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

Как оформить выписку из медицинских документов?

Если необходимо оформить выписку из медицинских документов, вы можете сделать заявку на интернет-сайте УЗ «Лунинецкая ЦРБ», позвонить в доврачебный кабинет Лунинецкой поликлиники (телефон — 27690) и по телефону 27711, с последующей выдачей их при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Выписка предоставляется в течение 5 дней.

В женской консультации Лунинецкой поликлиники временно отменены лекции в Школах для беременных. Плановые визиты беременных к акушер-гинекологу будут определятся в часы, наименьшего посещения пациентов.

Жители района по всем вопросам должны обращаться к медицинскимработникам своих врачебных амбулаторий.

Список телефонов для обращения

Регистратура Лунинецкой поликлиники:

Телефон: 47525, 47625

Время работы: понедельник-пятница — с 7.30 до 20.00, суббота — с 8.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

Регистратура педиатрического отделения Лунинецкой поликлиники:

Телефон: 47097, 47661

Время работы: понедельник-пятница — с 7.3.00 до 20, суббота — с 8.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

Регистратура женской консультации Лунинецкой поликлиники:

Телефон: 47098

Время работы: понедельник-пятница — с 7.30 до 20, суббота — с 8 до 15.00, воскресенье – выходной.

Телефоны для регистрации обращений по поводу выписки рецептов для продления лечения и оформления медицинских выписок

Телефон 27711: ежедневно — с 8.00 до 20.00, суббота, воскресенье – выходной.

Телефон 27690: ежедневно — с 7.30 до 20.00, суббота — с 8.00 до 15.00, воскресенье – выходной .