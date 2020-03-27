Благодарность учителям

Нина Ильючик, Наталья Ясеня и Наталья Ярмольчик

В отделе по образованию райисполкома прошла встреча с участниками областного этапа республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2020».

Искренние слова благодарности от заместителя начальника отдела Людмилы Ковшик, председателя райкома профсоюза работников образования и науки Нелли Рафалович услышали Нина Ильючик (СШ №2 г. Лунинца), Наталья Ясеня (СШ №1 г. Микашевичи) и Наталья Ярмольчик из Лунинской ясли-сад-СШ. Обращаясь к коллегам, Людмила Михайловна подчеркнула, что каждая из них достойно представила Лунинетчину на конкурсе профессионального мастерства. Наталья Михайловна награждена Благодарственным письмом, Наталья Симоновна заняла третье место, а Нина Семеновна — первое!

В ходе встречи педагоги рассказали о своих впечатлениях и поддержке, которую на протяжении испытаний им оказывали коллеги.