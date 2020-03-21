В райпо состоялось отчетное собрание уполномоченных

В актовом зале административного здания правления райпо состоялось отчетное собрание уполномоченных. В его работе приняли участие председатель райисполкома Александр Пачко и первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич.

С докладом о выполнении показателей развития отраслей потребкооперации региона и задачах по укреплению финансового состояния выступил председатель правления райпо Максим Сумар. Также в ходе собрания были заслушаны отчеты ревизионной комиссии, утвержден сводный баланс и разрешен ряд других вопросов.

В заключении Александр Пачко вручил Почетные грамоты райисполкома и райсовета повару филиала «Общепит» Елене Конопацкой, бухгалтеру «ОРО» Валентине Тишко, продавцу этого же филиала Любови Ярмольчик и начальнику участка филиала «ЗПК «Полесье» Николаю Круговцу.