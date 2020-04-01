Рабочий день переносится с понедельника, 27 апреля. В конце месяца нас ждут большие выходные: с 25 по 28 апреля, а затем ещё три дня отдыха с 1 по 3 мая.
Editor's Picks
-
Лунинецкий педагог представит область на конкурсе «Учитель года»
-
В работе Лунинецкой поликлиники произошли изменения
-
На Лунинетчине проводится реконструкция системы очистки воды
-
Эдуард Конопацкий: «Убедительная просьба вызывать врача на дом»
-
Школьные каникулы переноситься не будут
-
Сотрудник Лунинецкого РОЧС спас двоих на пожаре
-
В ЦДТ вручили паспорта юным гражданам
-
ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией
-
Получены еще 3 положительных теста на наличие РНК коронавируса. Их перепроверяют
-
Меры профилактики: как защититься от коронавируса?