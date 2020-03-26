Зарплаты «в конвертах»: норма или правонарушение?

Репутация компании и ее привлекательность для специалистов складывается из многих факторов. Один из них — возможность предоставления полного социального пакета и компенсационных выплат. Социальный пакет включает в себя оплату листков нетрудоспособности, обязательное страхование от несчастных случаев в процессе производства и профессиональных заболеваний, а также другие гарантии, закрепленные Трудовым кодексом Республики Беларусь. Сюда же входит и выплата официального заработка, т.е. с учетом всех необходимых отчислений.



На протяжении нескольких лет существует понятие «зарплата в конверте», которым обозначается противоправная финансовая схема, используемая некоторыми плательщиками. К сожалению, некоторые работодатели вместо официальной заработной платы своим сотрудникам передают деньги из рук в руки или в конвертах. Таким образом, работник лишается в определенной степени социальной защиты. Сперва на прежде, это касается пенсии, которая начисляется с официального зарабатывать в процессе трудовой деятельности.



Получая зарплату в «конвертах» или оформляя их в минимальных размерах, у работника могут в дальнейшем возникнуть проблемы по подтверждению своих доходов при совершении сделок по покупке недвижимости, транспортных средств и другого. В результате налоговый орган может предъявить к уплате подоходный налог по ставке 16 процентов от суммы превышения расходов над доходами.



Сотрудники налоговой службы в пределах своей компетенции проводят работу, направленную на прекращение схем сохранения выручки (доходов), занижения налогооблагаемой базы по подоходному налогу и обязательных взносах в Фонд социальной защиты населения. За нарушение законодательства наниматель и лица на должностях привлекаются к административной ответственности.



В документальном оформлении трудовых отношений должен быть заинтересован в первую очередь сам работник. Остается надеяться, что граждане задумаются и не будут соглашаться на получение неофициального денежного вознаграждения.



Виктор Паулич, заместитель начальника отдела контрольной работы ИМНС по Лунинецкому району.