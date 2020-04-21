﻿Школьники приступили к занятиям

Уроки в учреждениях образования Лунинетчины начинаются с «Пятиминуток здоровья».

– Учащиеся Лунинетчины приступили к занятиям четвертой четверти учебного года, – рассказала заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик. – Все профилактические меры и санитарно-эпидемиологические рекомендации соблюдаются. Регулярно проводятся влажные уборки помещений, а в конце каждой смены – с добавлением дезинфицирующих средств, которыми обрабатываются все поверхности. Необходимое количество закуплено на школы, гимназии и детские сады. В коллективах антисептики должны стоять у входов (например, у вахтеров), в столовых, учительских и учебных кабинетах. Разумеется, что пользоваться средствами дети будут только под присмотром взрослых. Учащиеся могут приходить на уроки в масках, для педагогов – они обязательны. Все учителя заполняют журналы учета состояния здоровья работников, ведь при малейших проявлениях респираторной инфекции их должны отстранить от обязанностей. Уроки начинаются с «Пятиминуток здоровья», где ребятам напоминают о соблюдении мер безопасности. В этих же целях обращаемся к родителям, которые обычно провожают сыновей и дочерей к школам. Пожалуйста, не заходите внутрь зданий, оставляйте деток у порога.

Безусловно, нынешняя эпидемиологическая обстановка внесла определенные коррективы и в учебный процесс. Так, появилась новая схема рассадки в кабинетах и во время питания в столовых с целью исключения скапливания учащихся. Изменено расписание уроков. В частности, занятия по физкультуре налажены так, чтобы в зале не было два класса одновременно, а при условии хорошей погоды – и вовсе проходили на улице. Планируется, что на свежем воздухе воспитатели будут принимать малышей в детских садах. Их работники также обеспечены дезинфицирующими средствами и индивидуальной защиты. Введен запрет на вновь поступающих воспитанников и перевод из группы в группу.

Все культурно-массовые мероприятия организованы в онлайн-режиме. Если мамы и папы решили не вести ребенка в школу, то педагоги вправе выбрать платформы для учебы в индивидуальном порядке. Это может быть Viber, либо просто по телефону, либо на сайтах учреждений. А вообще мы ждем детей в школах! Пусть родители не волнуются, все меры безопасности будут соблюдены.

Записала Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ.

По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в учреждения образования Лунинетчины пришли 16,6 процента от общего количества учащихся.