1 и 3 мая будут работать только дежурные отделения «Белпочты»

«Белпочта» опубликовала режим работы отделений почтовой связи в первые дни мая.

1 и 3 мая будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.

2 мая городские и сельские отделения будут работать по отдельному режиму в зависимости от региона. В Брестской области отделения почты будут работать по режиму субботнего дня, в подразделениях бизнес-почты — выходной.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на сайте РУП «Белпочта» в разделе «Новости компании».