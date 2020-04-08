Маски можно заказать на предприятиях «Беллегпрома»

Разъяснения по вопросам производства и реализации санитарно-гигиенических масок, изготавливаемых предприятиями концерна «Беллегпром»

Предприятия концерна «Беллегпром» производят санитарно-гигиенические маски – средства индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, которые соответствует требованиям СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

Марлевая маска представляет собой повязку прямоугольной формы из 4-х слоев марли с двумя горизонтальными заутюженными складками и завязками из эластичной тесьмы по боковым сторонам. Состав: 100% хлопок. Размер в готовом виде: длина 17,5см +/– 0,5 см, ширина 9,5 см. +/–0,5см.

Готовые изделия в зависимости от требования Заказчика могут быть упакованы в пакеты по 1, 5, 10, 20, 50 штук.

Марлевые маски многоразовые, их можно стерилизовать.

Для размещения заказов на производство санитарно-гигиенических масок (многоразовых марлевых) обращайтесь:

ОАО «Славянка» +375 225 70 79 72, +375 29 835 18 87 ОАО «БелКредо» +375 1597 2 37 62, +375 1597 2 36 21 ОАО «Жлобинская швейная фабрика» +375 2334 35797, +375 2334 35612 ОАО «Купалинка» +375 174 33 18 76, +375 174 33 17 69 ОАО «Калинка» +375 174 24 48 32 , +375 174 24 48 60, +375 174 24 48 12 ОАО «Полесье» +375 165 33 25 00, +375 165 33 27 70, +375 165 33 24 52, +375 165 62 19 66 ОАО «БПХО» +375 29 610 67 12 ОАО «Речицкий текстиль» +375 2340 71448, +375 2340 71433 ОАО «Світанак» +375 1775 70158, +375 1775 50886 ОАО «Лента» +375 222 74 51 65, +375 44 500 70 70 ОАО «8 Марта» +375 232 34 39 57, +375 232 34 38 13 ОАО «Знамя индустриализации» +375 212 60 29 22, +375 212 60 29 24 ОАО «Легпромцентр» +37517 207 75 82, +37517 213 44 55 ОАО «Коминтерн» +375 232 73 10 83, +375 232 25 57 97

Оператор по реализации марлевых масок на внутреннем рынке, в том числе в аптечные торговые сети негосударственной формы собственности ОАО «Текстильторг» (г. Минск, ул. Платонова, 32) +375 17 292 20 44, +375 17 292 99 76, +375 17 292 22 54, +375 17 292 85 38; +375 29 367 92 64, +375 29 613 76 74

ОАО «МедЛен» выпускает маски одноразовые санитарно-гигиенические с хлопковым фильтром. Маска трехслойная, на резинках. Благодаря хлопковому слою прекрасно абсорбирует, препятствует проникновению вредных бактерий. Предназначена для предупреждения заражения и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Также ОАО «МедЛен» производит хлопко-льняные фильтры для медицинских масок любого типа, которые позволяют повысить степень защиты любой медицинской маски, в том числе марлевой. Фильтр одноразовый, стерильный, обеспечивает барьер для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Имеет липкий край для лучшей фиксации его на маске. Гипоаллергенен, подходит для использования людям с чувствительной кожей.

Для размещения заказов на производство санитарно-гигиенических масок (одноразовых, из нетканого материала) и хлопко-льняных фильтров для медицинских масок любого типа обращайтесь:

ОАО «МедЛен» – +375 44 760-95-31, +375 29 501-76-59, +375 152 60-95-30

Подробнее на сайте: http://medlen.by/catalog/kosmeticheskaja-products/

ОАО «БПХО» производит двухслойные маски из хлопчатобумажной ткани. Благодаря натуральному составу маска прекрасно абсорбирует и не препятствует свободному дыханию. Производитель сообщает, что тканевая маска предотвращает попадание в дыхательные пути переносчиков воздушно-капельных инфекций. Маску можно использовать многократно: достаточно постирать и прогладить утюгом.

Для заказа обращаться по телефону +375 29 610-67-12

Представленные медицинские изделия соответствуют требованиям СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала», а их производство и реализация разрешены Министерством здравоохранения Республики Беларусь.