4733 пациента с коронавирусом проходят лечение в больницах, остальные — дома

В больницах Беларуси сейчас проходят лечение 4733 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сегодня сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга с журналистами.

«В настоящее время бессимптомные и легкие формы заболевания лечатся на дому. Именно для них мы изменили работу поликлиник, создали выездные бригады. Они оснащены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами, имеют возможность забора мазков» — рассказала Елена Богдан.

Замминистра также добавила, что принимая такое решение, Минздрав оценивает риски утяжеления и возможность самоизоляции. Если возможности нет, пациент будет госпитализирован.

В больницы Минска и областных центров переводятся наиболее тяжелые по течению коронавирусной инфекции или имеющие хронические заболевания пациенты. Под особым контролем врачей сейчас 114 человек, включая тех, кто находится на ИВЛ.

«В круглосуточном режиме организовано телемедицинское консультирование. Кроме того, на постоянной основе в регионы выезжают инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи в учреждения здравоохранения для консультации и для методической помощи» — заявила заместитель министра.