Акция «#СпасибоМедикам» стартовала на Лунинетчине

Сегодня, 15 апреля, Лунинецкий район присоединился к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам».

Активисты РОО «БРСМ» Татьяна Гудкова и Алена Черноокая отправили 50 открыток со словами благодарности за каждодневный труд работникам районной и участковых больниц, амбулаторий и ФАПов. «Белпочта» доставит письма адресатам бесплатно.

Каждый желающий может присоединиться к участию в акции. Для этого нужно написать на почтовой карточке слова благодарности медицинским работникам и отправить ее адресату. Образцы открыток, разработанные Белорусским республиканским союзом молодежи доступны для скачивания на их сайте, также карточку можно сделать своими руками. Письмам с хештегом #СпасибоМедикам на адреса учреждений здравоохранения марка не потребуется.