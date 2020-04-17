Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — сказал глава государства.

Обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, Президент сказал: «По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все. «В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, — констатировал Александр Лукашенко. — Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

Александр Лукашенко в качестве положительного момента отметил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Глава государства подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. «Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», — заметил белорусский лидер.

Он призвал обращать особое внимание на заболеваемость пневмониями, которая включает и последствия от заражения коронавирусом. Ведь промедление с лечением в любом случае может вызвать серьезные осложнения. В этом плане Президент еще раз высказал благодарность в адрес врачей.