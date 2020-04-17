Александр Пачко обратился к жителям района накануне Пасхи

Дорогие жители Лунинетчины!

Снова весна приносит с собой благодатный огонь праздника, который очень почитают люди: на пороге — Пасха. Я знаю, что каждый из вас будет стремиться встретить его в особенно приподнятом настроении. И это понятно, даже не смотря на то, что в этом году на все наши дела и стремления свой отпечаток накладывает угроза распространения коронавирусной инфекции.



Именно по этой причине рекомендую вам прислушаться к совету священников о том, чтобы воздержаться от посещения храмов: присоединиться к богослужениям можно будет через прямую трансляцию по телевидению. Искреннюю молитву бог услышит независимо от того, откуда она исходит. Если же вы не сможете отказаться от похода в церковь, постарайтесь строго придерживаться мер предосторожности: в храмах сохраняйте социальную дистанцию, находясь на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, избегайте объятий, рукопожатий, других контактов с земляками . Более того, не стоит пренебрежительно относиться к собственному здоровью. Если вы почувствовали недомогание, заметили первые признаки острой респираторной вирусной инфекции, срочно вызовите врача на дом и переходите на режим самоизоляции!



Издавна Пасху принято считать семейным праздником. Знаю, что родители с нетерпением ждут приезда детей, а дети всегда рады встрече с самыми близкими людьми. Но в этом году настойчиво просил бы вас, уважаемые земляки, отложить до лучших времен все поездки и встречи с родными. Постарайтесь остаться дома и ограничить любые контакты. Этого требует время. Этого требует наша с вами безопасность — во имя жизни, во имя будущего.



Твердо верю, что мы сможем выстоять и достойно выйти из испытаний, которые нам подготовила действительность. Со стороны государства и на местном уровне делается все необходимое для того, чтобы положить конец распространению инфекции. На первой линии противостояния с COVID-19 находятся наши медработники. Мы не устаем благодарить их за мужество и профессионализм, с которыми они принимают брошенный коронавирусом вызов. Но и от вас, дорогие земляки, необходимо понимание, которое, прежде всего, должно проявиться в заботе о своей безопасности и безопасности близких.



Поздравляю вас с праздником. Уверен, что недалеко время, когда мы сможем вздохнуть с облегчением, искренне сказав: «Мы выстояли!». Желаю вам терпения, выдержки, счастливой Пасхи и обязательно оставаться здоровыми!



Александр Пачко,

председатель районного исполнительного комитета.