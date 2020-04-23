Более 10 000 человек проверено на соблюдение режима самоизоляции за минувшие сутки

Как сообщила начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова, за истекшие сутки сотрудниками милиции совместно с представителями эпидемиологических служб проверено 10 432 человека, которые находятся на самоизоляции.

530 граждан отсутствовали на момент проверки по месту своего проживания. Были установлены причины их отсутствия. Местонахождение 29 человек не установлено ни во время проверки, ни после.

В отношении тех, кто не выполнил требования по самоизоляции, на сегодня составлено более 200 административных протоколов. Есть примеры, когда граждане не просто отсутствовали по месту проживания, но и уехали в другой город. Ольга Чемоданова заверила, что такие случаи не будут оставлены без внимания.

«Основная цель не в том, чтобы составить определенное количество административных протоколов и тем самым заставить человека находиться в самоизоляции, заявила начальник управления. — В первую очередь мы рассчитываем на самосознание каждого человека, на понимание той проблемы, которая есть, и беспрекословное выполнение требований врачей».