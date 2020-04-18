Более 700 человек нарушили режим самоизоляции в Беларуси

В ходе проведения проверок контактов первого и второго уровней, находящихся в самоизоляции, было выявлено 701 нарушение: этих людей не нашли дома в пределах 2-3 часов.

Информация о нарушениях была направлена в РОВД и прокуратуру . В отношении 7 лиц начаты административные процессы. В отношении двух они уже завершены, для них назначена сумма штрафа в размере 2 базовых величин. Как сообщила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, с этими гражданами также проведены повторные беседы, вынесены предупреждения. При их повторных посещениях нарушений пока не выявлено.

Максимальная сумма штрафа за нарушение требований о самоизоляции составляет 30 базовых величин. Возможна также уголовная ответственность по статье 336 УК РБ.