БРСМ и «Белпочта» предлагают отправить медикам открытки со словами благодарности

Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запускают добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» в поддержку белорусских врачей и приглашают всех жителей страны присоединиться.

Для участия необходимо написать на открытке или почтовой карточке слова благодарности медицинским работникам (врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек) за их профессионализм и круглосуточный труд в борьбе за здоровье наших земляков, а зачем отправить адресатам.





Эскизы почтовых карточек для благодарственных писем разработал союз молодежи. Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, их можно будет скачать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях. Также можно изготовить открытки своими руками.

«Белпочта» в свою очередь обеспечит бесплатную доставку почтовых карточек в учреждения здравоохранения.

Марафон стартует 14 апреля на Главпочтампе и областных филиалах «Белпочты». В Лунинецком районе акция начнется на день позже.