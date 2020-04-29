БРСМ запустил фотоконкурс ко Дню Победы

Лунинецкая районная организация ОО «БРСМ» предлагает поучаствовать в интернет-конкурсе фотографии «День победы твоими глазами! В День Победы хочу пожелать…».

«День Победы – это праздник всей страны, который объединяет ее граждан, наполняет душу чувством бесконечной признательности и гордости за подвиги героев войны. Но в каждом уголке нашей Родины 9 мая отмечают по-своему, поэтому мы предлагаем сделать фоторепортаж прошлых лет о том, как проходил День Победы в нашем городе» — рассказала первый секретарь Ирина Шостак.

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку на электронную почту lrk_brsm@mail.ru, прикрепить фотографию с праздничного мероприятия (важно, чтобы на фотографии было ваше присутствие) и написать текстовое сопровождение, а именно — послание ветерану.

Внимание

Прислать свои фото можно по 6 мая. Победители конкурса будут определены 8 мая.

Примечание: принимаются только те работы, которые были сделаны 9 мая, на которых присутствует автор и к ним есть текстовое сопровождение.

