БЖД продлила срок новой схемы рассадки

Белорусская железная дорога продлила срок действия схемы рассадки с учетом рекомендованной дистанции до 31 мая, сообщают в пресс-центре БЖД.

Рассадка по новой схеме была введена с 15 по 29 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в вагонах.

По данной схеме в купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой — через место у прохода.