Центральная библиотека предлагает воспользоваться услугами в режиме онлайн

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие учреждения перешли на дистанционную работу. Лунинецкая центральная районная библиотека также последовала этому примеру и запустила проект «Онлайн библиотека».

Как рассказала директор районной централизованной библиотечной системы Елена Кишкевич, сейчас читальный зал закрыт, однако чтобы насладиться хорошей книгой или поучаствовать в интересном мероприятии не обязательно посещать библиотеку, можно даже не выходить из дома. Сотрудники библиотеки могут доставить литературу прямо к вашему порогу. Для этого достаточно оставить заявку по телефону или электронной почте, выбрав книгу из электронного каталога.

Кроме того, центральная библиотечная система предлагает посетить виртуальную экскурсию по городу Лунинцу и ознакомиться с литературной картой Лунинетчины.

Также дистанционно можно принять участие в акции «Прочти стихотворение о войне», посвященной 75-летию Победы. Рассказывайте на камеру произведения собственного сочинения или стихи других авторов, а после присылайте записи на страницу библиотеки в Одноклассниках.

У маленьких читателей появилась возможность услышать сказку прямо по телефону (6-25-37). Такую услугу предлагают работники центральной детской библиотеки. А центр творческого развития «Библиоакадемия» устраивает дистанционные уроки для дошкольников и учеников младших классов из цикла «Весёлый английский».