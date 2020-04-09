Циркулярное письмо Митрополита Павла относительно противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции

Отцам благочинным Минской епархии

Настоящим сообщаю, что 2 апреля 2020 года, в связи с развитием неблагоприятной эпидемиологической обстановки, состоялось внеочередное расширенное заседание Епархиального совета Минской епархии, с участием отцов благочинных Минской епархии и приглашенного эксперта из Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Принимая во внимание сообщение заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь Елены Леонидовны Богдан об эпидемиологической обстановке и текущем положении дел в нашей стране, Епархиальным советом было единогласно принято решение о том, что в настоящее время нет оснований для закрытия храмов и прекращения общественных богослужений.

В то же время Епархиальный совет вновь напоминает, что при посещении храмов, как для участия в общественных богослужениях, так и для частной молитвы, духовенству, монашествующим и мирянам необходимо строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, направленных на охранение верующих людей от эпидемии, не нарушая при этом верности Священному Писанию, Преданию и традиции Православной Церкви.

В отношении порядка Причащения Святых Христовых Таин

1. При совершении Причащения в храмах и обителях Минской епархии следовать Инструкции, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 года, в зависимости от ситуации с заболеваемостью на местах.

2. Не отирать платом губ верующих после Причащения.

3. Перед Причащением объявлять верующим о том, что после Причащения следует воздержаться от целования края Святой Чаши.

4. Запивку после Причащения преподавать исключительно в одноразовой посуде либо вовсе исключить ее по примеру других Поместных Православных Церквей, предлагая принять антидор или частицу святой просфоры.

В отношении совершения елеепомазания за всенощным бдением и полиелейными службами в случае введения общего карантина

Помазание елеем совершать только в дни двунадесятых и великих праздников, накануне которых совершается всенощное бдение с литией.

За бденными службами накануне воскресных дней и на полиелейных службах помазание заменить общим благословением народа в храме.

В отношении совершения таинств Крещения, Миропомазания и Елеосвящения

Руководствоваться Инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 года.

Общие профилактические меры при участии верующих в общественных богослужениях

1. Призывать верующих людей внимательно относиться к собственному состоянию здоровья и здоровья своих близких, неукоснительно соблюдая все рекомендуемые Министерством здравоохранения Республики Беларусь профилактические меры.

2. При наличии у себя или ближайших родственников признаков сезонных вирусных заболеваний (повышенная температура тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и проч.) воздержаться от посещения храма и общественных богослужений, незамедлительно обратиться к врачам и сообщить о своем состоянии здоровья.

3. Строго соблюдать ранее предписанные меры по соблюдению в храмах и обителях необходимых санитарных норм и дезинфекции.

Колокольный звон и соборная молитва об избавлении от эпидемии

1. Ежедневно, начиная с 4 апреля 2020 года и вплоть до завершения эпидемии, во всех храмах и обителях Минской епархии совершать колокольный звон по следующему распорядку дня: в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 совершать 12 ударов в большой колокол, после которых на протяжении 10 минут осуществлять трезвон во все колокола.

2. Призвать всех верующих жителей Минской епархии во время звучания колокольного звона возносить молитвы о даровании людям милости Божией и о скорейшем прекращении смертоносного поветрия.

3. Распространить среди духовенства и паствы тексты утвержденных Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом особых прошений на ектении и молитвы во время распространения вредоносного поветрия для ежедневной домашней молитвы.

4. Возносить молитвы о даровании помощи Божией, крепости духа, здравия и телесных сил врачам и всем труженикам медицинских учреждений, чьими усилиями сегодня совершается всё возможное для предотвращения распространения болезни и скорейшего завершения эпидемии.

5. В проповедях объяснять людям, что все скорби и болезни, которые сегодня происходят в нашей жизни, напоминают нам о подобных исторических событиях в Ветхом и Новом Завете и связаны они с греховной жизнью человека. Призывать людей к покаянию и исправлению своей порочной жизни.

Также в ближайшее время специальной рабочей группой, образованной решением Епархиального совета Минской епархии от 2 апреля 2020 года, будут разработаны и доведены до Вашего сведения инструкции о порядке Причащения Святых Таин больных, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, работающих в условиях карантина.

Во всех прочих вопросах, не оговоренных в настоящем письме, духовенству, монашествующим и мирянам Минской епархии надлежит руководствоваться Инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 года, с учетом ситуации с заболеваемостью на местах.

С благословением и любовью во Христе

+ Павел,

митрополит Минский и Заславский,

Патриарший Экзарх всея Беларуси

Church.by