Диетолог Минздрава: витамин С в больших дозах может навредить

Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.

«Витамин С в больших дозах может навредить. На время эпидемии, если человек питается правильно, я бы не рекомендовала усиленный прием витамина С. Это может создать дополнительный стресс. Если есть необходимость, то это должен решать лечащий врач в индивидуальном порядке», — рассказала Екатерина Протасова.

Это же касается и витамина D, который можно принимать в профилактических целях, однако тут тоже лучше проконсультироваться с врачом.

Также диетолог заявила, что считает ситуацию с имбирем и лимоном маркетинговой спекуляцией. «Нет ни одного достоверного исследования, которое подтверждает, что активное вещество имбиря и витамин С, содержащийся в лимонах, кого-то конкретно вылечили от коронавируса» — сказала Екатерина Протасова.