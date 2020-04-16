Директор микашевичского «Хита»: «Количество покупателей не сократилось»

В крупных магазинах и небольших объектах шаговой доступности – везде появились дозаторы с антисептиком и подробной инструкцией по использованию. Вот и в торговом зале «Хита» их несколько – на входе, возле касс, а у отдела фруктов бутылка с дезинфицирующей жидкостью дополнена специальными перчатками для посетителей и бумажными салфетками. В полной «экипировке» коллектив магазина – от грузчика до руководителя.





– У нас есть запас средств индивидуальной защиты, который регулярно пополняется. По графику обрабатываются торговые ленты, ручки дверей, витрин и другие места, наиболее частых прикосновений, – рассказывает директор Алла Грыц. – Несмотря на коронавирусную инфекцию, количество покупателей не сократилось. Поэтому, чтобы «развести» посетителей, у касс на пол нанесли линии безопасности. Если в первые дни после появления на них практически не обращали внимания, то теперь, с каждым днем, все больше людей старается соблюдать дистанцию в очереди.