Для медиков ежедневно будут доставляться горячие обеды

Сегодня забота о медиках, которые приняли на себя основной удар короновируса, стоически вырывая у коварной болезни наших земляков, поистине становится первостепенной заботой власти.



Принято решение выделить в гостинице “Юбилейная” места для проживания медработников, которые находятся в очаге COVID-19. В настоящее время комфортабельные номера обживают 7 работников здравоохранения района. Для них организовано двухразовое питание. По словам директора гостиницы Федора Бостынца, руководство готово в любой момент предоставить дополнительные места в «Юбилейной», чей номерной фонд составляет 37 уютных комнат.

22 апреля к центральному входу УЗ «Лунинецкая ЦРБ» подъехал первый автомобиль, доставивший горячие обеды для медработников, заботящихся о пациентах в отделениях больницы.

55 контейнеров со снедью, которую приготовили повара филиала «Общественное питание» райпо, доставили заведующая ресторана «Припять» Людмила Богданец, шеф-повар Елена Велесницкая и водитель Владимир Павлюковец.

Людмила Богданец и Елена Велесницкая

Виктор Рафалович и Владимир Павлюковец

Вместе с руководством больницы гуманитарный груз передавал председатель райсовета Виктор Рафалович:

С сегодняшнего дня мы начинаем доставку горячих обедов для медиков. Это решение принято районной властью совместно с руководством центральной районной больницы. Обеды оплачивают спонсоры. В их роли выступили директор УП «Дело техники» Вячеслав Юнкевич и индивидуальный предприниматель Сергей Каленкович. Мы благодарны всем, кто сегодня демонстрирует лучшие человеческие качества и присоединяется к числу благотворителей. Надеемся, что их ряды будут расти.

Среди медработников в фойе больницы заметили представителей врачебной династии Новаков.

Мама и сын — Елена и Владислав Новаки

Много лет в районной больнице работают педиатр Елена Новак и врач-реаниматолог Юрий Новак. Недавно к исполнению обязанностей врача-интерна приступил их сын Владислав. Сегодня он стойко держит испытание в противостоянии коварному вирусу, демонстрируя не только профессионализм, но и внимание и терпение по отношению к больным с пневмониями.

Спасибо вам, медработники!