Добровольно сдавших сети рыбаков освободят от ответственности

В период весеннего нереста лов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству. Одним из основных направлений для предотвращения данного способа рыболовства является изъятие браконьерских сетей и сетематериалов до того, как они попадут в воду.

В соответствии со статьей 15.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность для физических лиц за хранение рыболовных сетей и сетематериалов.

Несмотря на то что законодательная норма, запрещающая хранение и реализацию сетей действует уже более двух лет, далеко не всем известно, что даже старые дедовские сети, висящие на чердаке, могут стать причиной для разбирательства.

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает гражданам добровольно сдать имеющиеся у них сети, сетематериалы и сетные орудия. В таком случае к ответственности за хранение запрещенных орудий лова их привлекать не будут.

На Лунинетчине сдать сети можно в Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира по адресу: г. Микашевичи, ул. Ленинская, д.17.

О нарушениях природоохранного законодательства Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира призывает сообщать на горячую линию по телефону (8-0162) 255 000.