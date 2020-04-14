«Добрый телефон» Красного Креста теперь доступен для оказавшихся в самоизоляции

30 марта Белорусское общество Красного Креста запустило телефонную линию психосоциальной поддержки для одиноких пожилых людей. Теперь инфолиния «Добрый телефон» доступна не только для пожилых людей, но и для контактных лиц первого и второго уровней, оказавшихся в вынужденной самоизоляции.

Волонтеры Красного Креста выслушают каждого, ответят на вопросы о коронавирусе и не только, а если надо, успокоят. А также подскажут, в какую службу нужно обратиться, если позвонившему нужна конкретная помощь, например, доставка медикаментов.

Позвонить на инфолинию можно по двум номерам: 201 — для мобильных телефонов, 122 — для стационарных. Во всех случаях звонок бесплатный. «Добрый телефон» доступен по будням с 9.00 до 18.00.