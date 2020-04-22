Доставляют ли продукты на дом лунинецкие магазины?

Еще несколько недель назад походы в по магазинам были обычным делом, а не редкими вылазками за самым необходимым. Ситуация кардинально изменилась с ухудшением эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.

Удобной сегодня стала доставка покупок на дом. Можно ли воспользоваться такой услугой в Лунинце, обратившись непосредственно в торговый объект?

Как сообщил руководитель частного предприятия «ПрокТорг» Игорь Прокопович, специальной службы доставки у них нет. В этом не было экономической необходимости. Тем более, что на рынке услуг по доставке товаров в этом успешно справляются Е-доставка и Гипермолл, в том числе и на территории района.

— Но у нас есть постоянные клиенты, которые живут в непосредственной близости от торгового объекта, — продолжает разговор Игорь Иванович. — И если они обратятся к нам с такой просьбой, то мы, безусловно, доставим продукты им на дом…

Как оказалось, в «Санте» также такую услугу не оказывают, потому что нет транспорта.

Совсем недавно магазины райпо доставляли товары на дом, о чем свидетельствуют соответствующие объявления в торговых объектах, однако, как сообщили в правлении, на сегодня услуга приостановлена из-за нехватки работников.

Хорошее решение предлагает «Юна». По словам директора Веры Гнедько, магазин и ресторан доставляют продукты, как продукты, так и еду, в том числе комплексные обеды.

— Мы оказываем эти услуги на протяжении двух недель, — рассказывает Вера Николаевна. — Лунинчане очень охотно ими пользуются. Если вам нужны продукты, можете заказать их по номеру 8-029-682-69-14. Для заказа блюд из ресторана, в том числе пиццы, достаточно обратиться по телефону 8-044-513-60-52.

Стоит помнить: при заказе продуктов или блюд на дом риск заражения через упаковку или курьера остается. Об этом нельзя забывать и соблюдать меры предосторожности. Что касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержание нужно сразу переложить в тарелку, а контейнер выбросить и тщательно вымыть руки. Пиццу, например, можно дополнительно подержать несколько минут в микроволновке.