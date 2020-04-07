Ему нужна наша помощь!

Моему сыну Даниилу Белякову сейчас 10 лет. В 3 года ему поставили диагноз детский аутизм, и с тех пор он считается инвалидом с детства… Он не общается, практически не разговаривает, не отвечает на вопросы.

В 2017-м с женой решили использовать новый препарат GcMaf goleic, Calcium folinate и др. Они помогли значительно улучшить состояние нашего сына, который смог произнести свои первые осмысленные слова, начал учиться общаться. Но сегодня нужно другое лечение.

Для прохождения полугодового курса терапии в Киеве под контролем врача, компетентного в данных вопросах, а также для сдачи необходимых анализов в Москве необходима сумма 3 815 евро. К сожалению, чтобы собрать ее самостоятельно, семье потребуется несколько лет: мама не работает, ухаживает за больным ребенком, а зарплата папы в 800 рублей большей частью уходит на лечение и питание.

Благотворительные счета открыты в филиале 511 АСБ «Беларусбанк» –г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511:

– белорусские рубли – транзитный счет BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счет BY29AKBB31340000040405220268 в отделении 511/273, бессрочный;

– доллары США – транзитный счет BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет BY89AKBB31340000040365220268 в отделении 511/273, бессрочный;

– евро – транзитный счет BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет BY96AKBB31340000040425220268 в отделении 511/273, бессрочный;

– российские рубли – транзитный счет BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет BY59AKBB31340000040385220268 в отделении 511/273, бессрочный.

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Беляков Юрий Александрович на лечение сына Белякова Даниила Юрьевича.

Также средства можно положить на телефон +37529-741-19-41 (Беляков Ю.А.).

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/4899.

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