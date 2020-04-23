EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тысяч фильтрующих масок

Крупную партию фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M передали Минздраву компания EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО Гейм Стрим), сообщают в пресс-службе министерства. 700 000 масок поступили сегодня на склад производственно-торгового республиканского предприятия «Белмедтехника» Министерства здравоохранения Беларуси в Минске.

Такие средства индивидуальной защиты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам.

«Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки», — говорится в общем заявлении EPAM и Wargaming.