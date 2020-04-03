Если нет нужных товаров, сообщайте об этом в МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило телефонную линию, на которую можно сообщить о заметном росте цен на товары и услуги и отсутствии той или иной позиции в магазине. В ведомстве просят указывать при обращении название и адрес торгового объекта.



С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан.

Позвонить можно по телефону 017 327−61−21 и сообщить о значительном росте цен. Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.





