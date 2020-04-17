Заболевшие медики получат материальную компенсацию

Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков. Речь идет о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

– Районное объединение также выступает с инициативой о проведении акции «Профсоюзы Лунинетчины – медикам». Мы обращаемся ко всем общественным организациям, которые осуществляют деятельность на территории нашего района, ко всем предприятиям, учреждениям, представителям бизнеса – поддержать нашу акцию и оказать посильную помощь медицинским работникам. Сегодня она может быть в перечислении денежных средств и оказании других видов помощи, в которых нуждается наша система здравоохранения, – рассказал председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

Поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты – от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов.

Федерация профсоюзов приступила к выплате материальных компенсаций работникам медицинских организаций, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели.



– Сегодня медработники самоотверженно выполняют свой долг, наша святая обязанность – поддержать их в данной ситуации, – отметил Игорь Гапон. – Фонд помощи создан при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, и все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют в него денежные средства. Чтобы получить денежную компенсацию, работнику нужно заполнить заявление от профсоюзной организации учреждения здравоохранения и приложить листок нетрудоспособности. Материальная помощь будет выплачена в размере от 600 до 5000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Деньги будут перечислены максимально оперативно без задержек и каких-либо посредников. Сегодня необходимо оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Однако получить ее смогут только те медики, которые состоят в профсоюзах.



По словам лидера профсоюзного объединения, в рамках проводимой акции спонсорская помощь уже начала поступать медикам Лунинетчины. Яркий пример продемонстрировала первичная организация РУПП «Гранит», которая приобрела средства индивидуальной защиты на сумму около 300 рублей и передала Микашевичской больнице.



– Думаю, что никто не останется в стороне от этой акции. Это наша общая боль, наше проблема, – резюмировал Игорь Гапон. – Спонсорские средства для оказания помощи для проведения дополнительных противоэпидемических мер в наш тяжелый период поступают и в «кассу взаимопомощи» районного объединения. На сегодня ее фонд составляет 450 рублей. Поступления продолжаются.

Реквизиты благотворительного счета на оказание спонсорской помощи медикам.