Главный врач ЦРБ поблагодарила лунинчан за помощь

Сегодня медработники работают в очень напряженном ритме. Времени для больших интервью, конечно же, нет. Потому с главным врачом УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Светланой Хлебус короткий разговор состоялся во время передачи очередной партии спонсорской помощи.

— Обязательно поблагодарите всех, кто в это трудное время вместе с нами. Это фермеры, индивидуальные предприниматели, обычные люди. Совсем недавно медикам передал респираторы глава «Еврорейса» Геннадий Конопацкий, деньги на партию защитных очков собрали сотрудники районного отдела Следственного комитета. Средства индивидуальной защиты — очки, респираторы, костюмы, перчатки — передали волонтеры. Спасибо сотрудникам «Лунінецкіх навін», которые не первый раз приходят на помощь. Поверьте, мы искренне благодарны всем. Сегодня для нас важна любая поддержка.

— Светлана Ивановна, есть ли необходимый запас лекарств для того, чтобы противостоять коронавирусу?

— Необходимые лекарственные средства есть. Их запас постоянно пополняется. Мы готовы бороться за каждого пациента.

— Не останутся ли без медицинской помощи жители Лунинетчины с онкологическими или другими сложными заболеваниями, которым помощь также необходима?

— Не секрет, что ситуация по COVID-19 внесла коррективы в работу медицинских учреждений района. Прохождение диспансеризации, реабилитации, всех плановых обследований приостановлено в районной поликлинике. Начиная с 13 апреля остановлено оказанние всех видов плановой стоматологической помощи. Но это не затрагивает экстренные и неотложные случаи. Это же касается и других больных, в том числе — онкологических. Мы предусмотрели возможность оказывать им медицинскую помощь на базе других учреждений, в том числе – в филиале «Микашевичская больница». Там есть квалифицированные врачи и необходимое оборудование.