РУПП «Гранит» передал Микашевичской больнице 1000 медицинских масок. Профком предприятия — ещё 200. Главный врач филиала Андрей Ганисевский отметил, что спонсорская помощь от организаций и предприятий поступает, за что медики безмерно благодарны всем отзывчивым людям.