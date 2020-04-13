РУПП «Гранит» передал Микашевичской больнице 1000 медицинских масок. Профком предприятия — ещё 200. Главный врач филиала Андрей Ганисевский отметил, что спонсорская помощь от организаций и предприятий поступает, за что медики безмерно благодарны всем отзывчивым людям.
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