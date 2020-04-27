«Гранит» сыграл первый домашний матч

В воскресенье прошла первая домашняя игра «Гранита» в рамках чемпионата страны в первой лиге. Соперник — дзержинский «Арсенал».

До этого у клубов не было личных встреч, поэтому для обеих команд это была своего рода «разведка». Матч начался с осторожных действий, поэтому фанатам пришлось немного поскучать. Подбадривала небольшая группа фанатов соперника, которая пришла с баяном и барабанами. В середине первого тайма игра оживилась. Дзержинские футболисты быстрее адаптировались на лунинецком поле (отметим, что «гранитовцы» сейчас тренируются в Бресте) и открыли счет. Отметился Артем Кийко на 36-й минуте. Начало второго тайма хозяева провели очень активно и Артур Тишко сравнял позиции — 1:1. Но радость в рядах «гранитовцев» царила всего 5 минут. Гости снова провели заключительную атаку и Артём Кийко записал в свой актив дубль. 1-2 — итоговый счет игры.

Таким образом, пока у Гранита нет очков в копилке и 10-е место в турнирной таблице.