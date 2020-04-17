Итоги отопительного сезона. Серьёзных аварий на объектах не зафиксировано

Вот и подошел к концу отопительный сезон. За время отопительного периода серьёзных аварий и инцидентов на объектах теплоснабжения Брестской области не зарегистрировано.

На территории г. Лунинца и Лунинецкого района находятся 16 предприятий, эксплуатирующих 49 котельных, за которыми осуществляет контроль Госпромнадзор.

В течение всего отопительного периода инспектора Брестского областного управления Госпромнадзора осуществляли контроль состояния промышленной безопасности путем проведения выборочных проверок, мониторингов, мероприятий технического характера в том числе и на предприятиях Столинского района.

В целом ситуация на поднадзорных теплоисточниках удовлетворительная. Однако в организации работы по обеспечению промышленной безопасности предприятий имеется ряд нарушений. Наиболее характерные: нарушения лицензионного законодательства, нарушения при ведении оперативной документации, низкий уровень производственного контроля за эксплуатацией потенциально опасных объектов.

Анализ выявленных в ходе обследований котельных нарушений показал, что многие из них носят системный характер.

Проблемным вопросом является недостаточный контроль со стороны инженерных служб субъектов промышленной безопасности за операторами (машинистами) котельных при выполнении ими своих обязанностей. Необходимость такого контроля обусловлена зачастую низким уровнем подготовки персонала, а также выполнением Директивы Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Весенне-летний период не повод расслабляться, а напротив – горячая пора для подготовки к новому отопительному сезону. Руководителям предприятий и учреждений следует учесть все недостатки при прохождении отопительного периода 2019/2020г.г. и принять необходимые меры, чтобы не допустить их повторения.

Александр Губин, старший государственный инспектор Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Госпромнадзора.