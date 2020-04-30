Изменения в расписании поездов региональных линий

11, 12, 13 и 14 мая отменяются поезда региональных линий:
- № 6227 Житковичи – Лунинец (13-50)
- №6228 Лунинец (12-20) – Житковичи
- №6229 Житковичи – Лунинец (16-43)
- №6230 Лунинец (15-43) – Микашевичи
Поезд №6231 Микашевичи – Лунинец назначается в сообщении Житковичи – Лунинец.
№6231 Житковичи (16-50) – Лунинец приб. 18.27
- Житковичи — отпр. 16-50
- Микашевичи 17.11-17.13
- Ситница 17.20-17.24
- о.п. Ситница 17.30-17.31
- Сенкевичи 17.40-17.43
- о.п. Любань 17.52-17.53
- Лахва 17.58-17.59
- о.п. Дребск 18.03-18.04
- о.п. Ракитно18.10-18.11
- о.п. Яжевки 18.15-18.16
- о.п.Любожердье 18.20-18.21
- Лунинец приб. 18.27
Отменяется пересадка:
- с п.п. №6091 Калинковичи –Житковичи на п.п. №6229 Житковичи – Лунинец
- с п.п. №6228 Лунинец – Житковичи на п.п. №6094 Житковичи –Калинковичи