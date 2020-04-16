Как лунинецкие магазины реагируют на эпидситуацию

Торговые предприятия Лунинетчины оперативно отреагировали на сложную эпидемиологическую ситуацию: от размещения информационных стендов до одноразовых перчаток для клиентов. Какие профилактические меры были приняты и насколько они соблюдаются, узнали, посетив некоторые торговые объекты.

Перед входом в любую точку — будь то магазин или павильон — покупателям напоминают о том, что они должны находиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Опять же, практически везде есть оборудованные места для обработки рук. Рядом с емкостью — информация, как о самом антисептике , так и о том, что помещения торгового зала обрабатываются каждые 2 часа.









Недавно в таких магазинах, как «Санта» и «Мила» в Лунинце,

на пол были нанесены специальные наклейки, чтобы указать рекомендуемое расстояние между посетителями. Приятно, что большинство людей эту дистанцию соблюдают. Рядом со стойкой с целлофановыми пакетами для продуктов видны одноразовые перчатки. Однако по какой-то причине не все ими пользуются… А вот антисептики стали популярными: многие обрабатывают руки не только на входе, но и на выходе из магазина. Вероятно, дальше всех с точки зрения профилактики пошли в Миле: на кассе установили специальный пластиково-стеклянный барьер.





В магазине «ProЗапас» райпо также стараются сделать максимально безопасным посещение для покупателей. Тут принят ряд профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, все продавцы используют маски и перчатки. Хлеб и выпечка продаются индивидуально. Не забывают о влажной уборке, обработке ручек, прилавков, витрин.