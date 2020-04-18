Как освятить пасхальную трапезу дома

Напоминаем, что во время пресс-конференции по вопросам, связанным с празднованием Пасхи в условиях распространения коронавирусной инфекции глава Белорусской православной церкви обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов.

Праздничные богослужения можно будет посмотреть по телевизору или онлайн. Прямая трансляция из Свято-Духова кафедрального собора пройдет на телеканале «Беларусь 1» и начнется в субботу в 23.45.

Верующие, оставшиеся дома, смогут самостоятельно освятить пасхальную трапезу. В воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, стоит трижды прочесть пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» , а затем окропить кулич и другую пасхальную еду святой водой (при ее наличии) со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».