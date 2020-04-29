Как проходят занятия в СШ №3?

Неблагоприятная эпидситуация внесла коррективы во все сферы нашей жизни, в том числе и образование. Узнали, как проходит учебный процесс в лунинецкой средней школе №3.

Как рассказала директор Ольга Гриневич, 29 апреля из общего количества учащихся (а их 427) на занятия в первую смену пришли 47 учеников, еще 18 человек — во вторую.

Самой высокой оказалась посещаемость у 6 и 11 классов — здесь присутствовали до 8 учеников. У 11 «А» сегодня в классе только девочки, как поделились ученицы, скоро поступление и подтянуть балл аттестата не будет лишним. Ведь если за четверти стоят две 8-ки и одна 9-ка, это дополнительный стимул заработать вторую, тем самым улучшив годовую отметку. К тому же готовится к централизованному тестированию на уроках гораздо удобнее, по биологии, например, сейчас повторяют пройденный материал за 8 класс.

В шестом классе сегодня 8 учеников. Как говорят ребята: «меньше человек, меньше шума». Но и не так весело в школе, как раньше, многие друзья остались дома. Зато занятия стали более «индивидуальными», теперь ответить на уроке успевает каждый, а значит и заработать дополнительную оценку.

Как рассказала замдиректора по воспитательной работе Светлана Яцушкевич, ученики, оставшиеся дома, получают задания дистанционно — они размещены на сайте учреждения образования. После выполнения домашней работы учащиеся отправляют фото на электронную почту или по вайберу, некоторые передают практические тетради в школу.

Теперь за каждым классом закреплен один кабинет, куда приходят учителя-предметники

Пока ученики занимаются в классах (к слову, каждое занятие начинается с обработки рук после перемены), в школе идет дезинфекция стен, моют полы, обрабатывают дверные ручки и перила.

Скорректировали и питание в столовой. Для соблюдения социальной дистанции школьники сидят за столами в шахматном порядке. Перед обедом — обязательно помыть руки с мылом.