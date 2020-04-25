Как в Лунинце провели субботник

Республиканский субботник проходит сегодня по всей стране. Главные направления работы — зеленое благоустройство, наведение порядка на земле и масштабная подготовка к 75‐летию Победы в Великой Отечественной войне.



Всемирная организация здравоохранения рекомендовала нашей стране учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.

— Работы по благоустройству никто не отменял, потому что порядок нужно поддерживать еще в большей степени, чем в любое другое время, — рассказывает заместитель директора по идеологической работе кадрам ОАО «Полесьеэлектромаш»Татьяна Курилович. — Но массовых сборищ у нас нет. В течение недели люди выходили в свободное от работы время и выполняли работы по благоустройству малыми группами и с учетом рекомендаций Минздрава. И, конечно же, соблюдалась дистанция…

На стадионе «Полесье» много пространства, поэтому массовых скоплений не наблюдалось. В воскресенье тут ожидается первый домашний матч чемпионата страны по футболу, поэтому основные работы направлены на подготовку к важному мероприятию. Виктор Зимич был занят на приведении в порядок искусственного покрытия поля. Виктор Комар и еще двое работников проводили дезинфекцию сидячих мест для болельщиков. Елене Якубович доверили покраску перил.



– У нас очень красивая и благоустроенный спортивный объект и территория. – рассказывает директор СДЮШОР Наталья Столярчук. – Стадион недавно был передан на наш баланс, поэтому приложим максимум усилий, чтобы он продолжал выполнять свои функции, помогая лунинчанам сохранять здоровье и дарить массу положительных эмоций. Что касается порядка, то если необходимо что-то подтянуть, мы это делаем, не дожидаясь субботника. Мы, конечно, выполним все запланированные мероприятия в рамках субботника и обязательно перечислим деньги. Каждый работник это делает в добровольном порядке…

В дистанции пути не наблюдалось скопление людей. Мужчины занимались побелкой деревьев на прилегающей территории. Антонина Песоцкая придавала эстетический вид бетонному забору:



– Судя по медицинским рекомендациям, свежий воздух благоприятно влияет на здоровье. Поэтому я «за!» работу на улице. Главное, чтобы люди действительно занимались уборкой, а не «терлись» рядом и не болтали друг с другом.



Работники Белтелкома благоустраивали прилегающую территорию. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Александр Ячманович придал яркости клумбам и ограждению, используя голубые и белые оттенки, символизирующие фирменный стиль предприятия. Поинтересовавшись, как он относится к субботнику, работник ответил:



– Сколько себя помню, столько и принимал участие в общественном деле. Если люди каждый день исправно ходят на работу, лишний поход на субботник ни на что не повлияет. Если, конечно, на эти работы не придет уже больной человек. Но, думаю, что это исключено, ведь человек, у которого температура, останется дома и будет лечиться…

ПЧУП «Виктория» каждый год делает свою прилегающую территорию не только более благоустроенной, но и старается придать ей индивидуальный «шик». Вот и на этот раз тут возводится самое настоящее архитектурное сооружение.

— Это над чем вы колдуете? Над клумбой или фонтаном? – обратилась с вопросом к рабочим Валерию Абрамчуку, Сергею Захарчуку и Дмитрию Яроховичу.

— Это клумба, а фонтан будет во внутреннем дворе, но чуть позже, — заверили работники «Виктории». – Обязательно пригласим на открытие. Оценивая масштабы работ, можно не сомневаться, что в скором времени тут будет настоящий цветущий оазис.



Активно, как и каждый год, к субботнику подключились работники ЖКХ, труд которых нельзя не заметить в приведенных в порядок клумбах (за работой застали работника зеленого строительства Татьяну Гнедько), побеленных деревьях, да и в целом в чистоте и ухоженности улиц и дворов Лунинца.



Елена ДАНИЛОВИЧ.