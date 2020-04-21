КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика

Комитет государственного контроля проведет сегодня по всей стране прямую телефонную линию о наличии в аптеках и торговой сети медицинских масок и средств для дезинфекции рук.

Жители республики могут сообщить специалистам КГК о фактах отсутствия в продаже данных средств и завышении цен на них. Сотрудники изучат информацию, озвученную гражданами, чтобы проанализировать ситуацию с наличием товаров в целом по стране и в каждом отдельном регионе.

Жители Брестской области могут обратиться на прямую линию с 9.00 до 18.00 по телефонам (0162) 21-18-76, 21-25-08.